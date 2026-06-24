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Siirt'te reklam panosuna sıkışan yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te reklam panosuna sıkışan yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Siirt kent merkezinde bir bankanın reklam panosuna sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi güvenli bir alana bırakıldı.

Siirt'te bir reklam panosunun içerisine girerek sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Siirt kent merkezinde bir bankanın reklam panosunda meydana geldi. Panonun içerisine giren yavru kedinin çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana bırakıldı.

Vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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