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Siirt'te PKK/KCK üyesi zanlı yakalandı

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Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla zanlı, sahte kimlikle gizlendiği adreste yakalandı.

Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-YPG/PYD "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.E.'nin kent merkezinde sahte kimlikle gizlendiği adrese icra edilen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Valiliği PKK Tutuklama Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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