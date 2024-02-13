Siirt'te PKK/KCK üyesi zanlı yakalandı
Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla zanlı, sahte kimlikle gizlendiği adreste yakalandı.
Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-YPG/PYD "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.E.'nin kent merkezinde sahte kimlikle gizlendiği adrese icra edilen operasyonla yakalandığı belirtildi.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - SİİRT