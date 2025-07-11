Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı

Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, sürücü S.B.'nin aracı devrilmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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