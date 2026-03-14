Kurtalan'da "park yeri" kavgası: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde "park yeri" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde taraflar arasında park yeri nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Hayrullah U. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı