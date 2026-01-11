Haberler

Siirt'te otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Siirt'te otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtalan ilçesi Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir