Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan-Batman karayolu Veysel Karani beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerindeki bir dinlenme tesisinden çıkış yapan otomobil, Batman istikametine doğru seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin hava yastıkları açıldı. Otomobil sürücüsü açılan hava yastıkları sayesinde kazayı hafif yaralı atlatırken, motosiklet sürücüsünün ise kolunda ve ayağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
