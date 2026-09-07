Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Siirt-Kurtalan girişinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa A., ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı