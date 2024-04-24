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Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Siirt-Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü otomobilde, 4'ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü otomobilde, 4'ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jandarma Kurtalan Siirt Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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