Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü otomobilde, 4'ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SİİRT