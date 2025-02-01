Siirt'te Otomobil Çarpışmasında 3 Yaralı

Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT