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Siirt'te Otomobil Çarpışmasında 3 Yaralı

Siirt'te Otomobil Çarpışmasında 3 Yaralı
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Siirt Kurtalan karayolunda meydana gelen kaza sonucunda 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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