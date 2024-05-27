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Siirt'te Okul Çevrelerinde Denetimler Sürüyor

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, denetlemelerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, denetlemelerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği bizim vazgeçilmezimizdir. Siirt'te 264 okul çevresi, bin 509 şahıs, 26 iş yeri, 46 metruk bina, 189 araç, 16 yurt çevresi emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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