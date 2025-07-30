Siirt'te Minibüs Çarpmasıyla Ağır Yaralanan 12 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te Minibüs Çarpmasıyla Ağır Yaralanan 12 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Nergis Ş., minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Karayolları 94. Şube Şefliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Nergis Ş.'ye minibüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Nergis Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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