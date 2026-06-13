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Kurtalan'da merdivenden düşen bebek hayatını kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki Menesa Aksu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı köyünde merdivenden düşerek ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, köyde oyun oynadığı sırada merdivenden düşen Menesa Aksu (1), yakınları tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük Menesa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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