Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdü

Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Batı Mahallesi'nde dün gece bir kuruyemiş dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibi alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü, olayda iş yerinde maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Siirt'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından söndürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesinde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden iş yeri sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı