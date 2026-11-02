Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdü Haber Videosunu İzle
Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Batı Mahallesi'nde dün gece bir kuruyemiş dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibi alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü, olayda iş yerinde maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Siirt'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesinde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden iş yeri sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar

Aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Aynı adamı ikinci kez denedi! İlkinden farkı olmadı
Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine 'adil paylaşım' freni

Google için harekete geçildi! Yapay zeka özetlerine fren