Siirt'te kuruyemiş dükkanındaki yangını iş yeri sahibi kendi söndürdü

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Siirt'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesinde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden iş yeri sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı