Siirt'te 5 Yaban Keçisini Yasa Dışı Avlayanlara Ceza

Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar, yürütülen titiz çalışmalar sonucu tespit edilerek haklarında idari para cezası uygulandı.

Şirvan ilçesinde 6 yıl önce koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı olarak avlayan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespit edildi. Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, doğal yaşamın korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı