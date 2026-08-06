Haberler

Siirt'te 5 Yaban Keçisini Yasa Dışı Avlayanlara Ceza

Siirt'te 5 Yaban Keçisini Yasa Dışı Avlayanlara Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde 6 yıl önce koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin çalışmalarıyla tespit edildi. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, yetkililer yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar, yürütülen titiz çalışmalar sonucu tespit edilerek haklarında idari para cezası uygulandı.

Şirvan ilçesinde 6 yıl önce koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı olarak avlayan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespit edildi. Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, doğal yaşamın korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü! O korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
Gizli evlilik iddiası! Dünyaca ünlü çiftin yüzük detayı dikkat çekti

Gizli Evlilik İddiası! Dünyaca Ünlü Çiftin Yüzük Detayı Dikkat Çekti
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi

Hastane önünde akılalmaz görüntü! Ekipler soluğu yanında aldı