Siirt’te korkutan yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü bölgesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılırken ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Gümüşkaş bölgesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Baykan ve Veysel Karani beldesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için büyük çaba gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı