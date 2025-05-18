Siirt'te Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Siirt'te bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt çevre yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa