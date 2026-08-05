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Siirt'te Öğrenci Yurdunda Yangın: 1 Yaralı

Siirt'te Öğrenci Yurdunda Yangın: 1 Yaralı
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Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü'ndeki Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katında yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, panik sırasında düşen bir personel hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü'nde bulunan kız öğrenci yurdunun 9. katında yangın çıktı. Olayda panik nedeniyle düşen 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katındaki bir odadan dumanların yükseldiğini gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için gerekli çalışmalar yapılırken, yurtta kalan öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı ve binadaki dumanın tahliyesi sağlandı.

Yangın sırasında yaşanan panikte bir personelin dengesini kaybederek düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Yaralı personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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