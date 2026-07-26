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Siirt’te kazı çalışmasında üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti

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Siirt’in merkeze bağlı Sarıtepe köyünde yürütülen kazı çalışmaları sırasında üzerine kaya parçası devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun, hayatını kaybetti.

Siirt'in merkeze bağlı Sarıtepe köyünde yürütülen kazı çalışmaları sırasında üzerine kaya parçası devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sarıtepe köyünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan kaya parçası, bölgede bulunan Yılmaz Atun'un üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk babası Atun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Atun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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