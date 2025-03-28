Siirt'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Siirt'te "kasten öldürme" suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından, hakkında 2 ayrı "kasten öldürme" ve 2 ayrı "kasten yaralama" suçlarından 4 farklı aranma kaydı bulunan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan firari M.P. tespit edilen adresinde yakalandı. Firari şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. - SİİRT