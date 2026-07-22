Siirt'te istinat duvarından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen yaşlı adam, saatler sonra yakınları tarafından bilinci kapalı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Yediyaprak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (70) evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Düşmenin etkisiyle bilincini kaybeden yaşlı adamdan uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının çevrede yaptığı arama sonucu B.A., bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı