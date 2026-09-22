Siirt'te iki yıldır kayıp Mekiye Akyel davasında iddianame kabul edildi

Siirt'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ilişkin davada iddianame kabul edildi.

Akyel ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, yaptığı açıklamada, iddianamenin yeni tebliğ edildiğini söyledi. Daha önce Adalet Bakanı tarafından açıklama yapıldığını ancak ağır ceza mahkemesi başkanının iddianameyi henüz kabul etmediğini belirten Bilbay, iddianamenin yeni kabul edildiğini ve taraflarına tebliğ edildiğini ifade etti.

Bilbay, dosyadaki yeni gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"190 metrelik alanda arama çalışmaları yapılmış, JASAT ekibi tarafından ama biz daha önce JAK ekibinde de talepte bulunmuştuk. Fakat JAK ekibinin adını bulamadık. Bu aramalar sonucunda önceden şüpheli olan, şu an isimleri sanık durumuna düşen kişilerin fıstık bahçesinde Mekiye Akyel'e ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı. Fakat bunlarda Mekiye Akyel'in DNA'sı çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk yıl sonra biz bu şikayeti yaptık, zaman aşımına uğradı. Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay."

Dosyada cesedin bulunamadığına dikkati çeken Bilbay, şunları kaydetti:

"Burada en önemli husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde evet iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bakın cesetsiz cinayet ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet iddianamemiz açıldı. Çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarına sadece JASAT çalıştı. Biz JAK ekibini de istiyoruz. Gülistan Doku'daki gibi. Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel'in de bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ki sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Lütfen ceset bulunmalıdır. Evet zaman aşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin. Bakanımız Akın Gürlek çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kendisi faili meçhul cinayetler için bir öncülük yaptı ve bununla ilgili bazıları evet tartışmalı bir konu. Bazıları 10 yıllık bir zaman aşımı var diyor ama insani suçlarda kesinlikle zaman aşımı olmaz. ve biliyorsunuz yıllar önceki cinayetler de aydınlatılmaya başladı. Bunlardan biri de Mekiye Akyel. Bir hafta önce bu konuda bildirimde bulundu ve bu altı cinayetten biri Mekiye Akyel'di. ve biz bu konuda bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bu şekilde çalışmaların devam etmesini istiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı