Siirt'te Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Siirt'te Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı
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Siirt'in Baykan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye düştü. Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Baykan Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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