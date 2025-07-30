Siirt'te Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Baykan Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT