Siirt'te Gecekondu Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Gecekondu Yangını Kontrol Altına Alındı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan gecekondu yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gecekondu yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir gecekondu da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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