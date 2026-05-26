Mezarlık ziyareti dönüşü faciadan dönüldü: Freni patlayan minibüs şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Siirt'in Baykan ilçesinde bayram arefesi nedeniyle mezarlık ziyaretine giden vatandaşları taşıyan minibüsün freni patladı. Araç şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulurken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi Şeyh Osman mezarlığında meydana geldi. Bayram arefesi dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşları taşıyan minibüs, iddiaya göre seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği araç, son anda durarak metrelerce yükseklikteki şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Minibüsteki yolcular büyük korku ve panik yaşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yolcular başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı