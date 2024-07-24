Siirt'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O.'nun yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - SİİRT