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Siirt'te Eruh-Şırnak Kara Yolu Kaya Parçalarıyla Kapandı

Siirt'te Eruh-Şırnak Kara Yolu Kaya Parçalarıyla Kapandı
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Siirt'te etkili olan yağışlar sonrası Eruh-Şırnak kara yoluna düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşım sağlandı. Olayın yaşandığı anda yolda araç olmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Siirt'te, Eruh- Şırnak kara yoluna düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşım sağlandı.

Yağışın etkisiyle Eruh-Şırnak kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Olay anında kara yolunda araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yol yeniden trafiğe açıldı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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