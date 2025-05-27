Siirt'te Engelli Genç Kız Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti
Siirt'in Pervari ilçesinde, zihinsel ve bedensel engelli 18 yaşındaki Ayşe Koyuncu, baygınlık geçirerek sulama kanalına düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan genç kız, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen engelli genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çobanören köyünde zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu (18), baygınlık geçirerek evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü. Ailesi, genç kızı sudan çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa