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Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Siirt'te bir elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, park halindeki araçlara sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Vatandaşların ilk müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında trafo hasar gördü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Elektrik direğine dolanan brandanın tutuşması sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yangının park halindeki araçlara sıçrama ihtimali çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak, alevleri kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Trafo hasar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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