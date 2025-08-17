Siirt'te Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5'i çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde 56 AAL 864 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5'i çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

