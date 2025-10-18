Siirt'te Düğün Salonundan 220 Bin Liralık Müzik Ekipmanı Çalındı

Siirt'te bir düğün salonundan yaklaşık 220 bin lira değerinde müzik ekipmanı çalındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kooperatif Mahallesi'nde bulunan salonda org ve ekipmanının çalındığını fark eden işletmeci, durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli iki kişinin olay yerine plakasını bantla değiştirdikleri araçla geldiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kullandığı aracın Batman'da bir akaryakıt istasyonunda görüntülendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla B.K., D.Ö. ve S.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.K. ve D.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edildiği öğrenildi. - SİİRT