Siirt'te çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyü yakınlarında çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurca Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İddiaya göre, çöplerin yakılması sırasında başlayan yangını fark eden köylüler, alevlerin büyümesini önlemek için bölgeye giderek söndürme çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, çevreye daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı