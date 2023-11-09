Siirt'te çocuklar arasında çıkan tartışmada bir çocuk bıçakla yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir evin bahçesinde tartışan çocuklardan biri omuzunda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir evin bahçesinde tartışan çocuklardan biri omuzunda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Veysel Karani Beldesi Atatürk Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan tartışmada S.Ö. (12), arkadaşı İ.G. (11) tarafından bıçakla omuzundan yaralandı. Ev sahibi olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - SİİRT