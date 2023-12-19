Siirt'te çıkan kavgada şahıs bıçaklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Siirt'in Baykan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Atabağı belde merkezinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan N.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT