Siirt'te Çay İçin Yakılan Ateş Fıstık Ağaçlarını Küle Çevirdi

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Siirt'te Çay İçin Yakılan Ateş Fıstık Ağaçlarını Küle Çevirdi
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Siirt'in Şirvan ilçesinde bir vatandaşın çay demlemek için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 100 fıstık ağacını zarar verdi. Yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Siirt'te çay için yakılan ateş fıstık ağaçlarını küle çevirdi

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde çıkan yangında yaklaşık 100 fıstık ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir vatandaşın çay demlemek amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak büyüdü ve çevredeki fıstık ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, 100'e yakın ağacı etkiledi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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