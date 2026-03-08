Haberler

Kurtalan'da camiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde camiden çıkan yaşlı bir adam, mahalle arasından geçen bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan yaşlı bir vatandaşa, mahalle arasından geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
