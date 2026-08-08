2 Yaşındaki Çocuk Yabancı Cisim Yuttu, Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Uluköy'de evinde oyuncaklarıyla oynayan 2 yaşındaki Miraç Ugar, yabancı cisim yutması sonucu nefessiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, çocuğunun nefessiz kaldığını fark eden anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Miraç Uyanık, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı