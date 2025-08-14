Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çakıllı köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni üzerinde inceleme yapılıyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.
İlçeye bağlı Çakıllı köyünde bulunan bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa