Siirt'te Bir Evde Yangın Çıktı

İlçeye bağlı Çakıllı köyünde bulunan bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - SİİRT