Siirt'te öldürülen kadının çalınan altınlarının kuyumcuda bozulduğu anlar kameraya yansıdı

Siirt'te 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, katil zanlısı komşusu Ş.K. tarafından çalınan altınların bir kuyumcuda satıldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı. Zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra çalınan altınlarının bir kuyumcuda satıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Ş.K. ve karısı F.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan Ş.K.'nın çaldığı altınları bir kuyumcuda bozduğu anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının altınları verdiği ve satışın yapıldığı görüldü. - SİİRT

