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Siirt'te Av Tüfeği İle Oynarken 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'te Av Tüfeği İle Oynarken 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Pervari ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun av tüfeği ile oynarken yanlışlıkla 8 yaşındaki arkadaşı Tayyar A.'yı vurması sonucu çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 yaşındaki çocuK, av tüfeği ile oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 8 yaşındaki arkadaşı vurularak hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesi Çobanören köyünde meydana gelen olayda 10 yaşındaki çocuk, av tüfeği ile oyun oynarken, tüfeğin bir anda ateş alması sonucu Tayyar A. (8) isimli arkadaşı vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Tayyar A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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