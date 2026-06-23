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Siirt'te asansör kazası: Genç kızın ayağı sıkıştı

Siirt'te asansör kazası: Genç kızın ayağı sıkıştı
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Siirt'te bir apartmanda asansörü kullanan genç kızın ayağı kabin ile kapı arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kız, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te ayağı kabin ile kapı arasına sıkışan kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Afetevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Asansörü kullanan genç kızın ayağı, kabin ile kapı arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu genç kızı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı genç kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan genç kızın tedavisine başlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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