Siirt'te İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şenköy mevkiindeki köy yolu ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı