Haberler

Siirt'te İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'te İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şenköy mevkiindeki köy yolu ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yükü taşıdı
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Oosterwolde transferinde kriz çıktı! Roma'dan beklenmedik karar
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

"Laf atma" tartışması kanlı bitti! Suç makinesi aranıyor
Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik eserleri hakkında mahkemeden yeni karar
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı