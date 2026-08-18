Haberler

Siirt'te Piknik Tüpü Patlaması: Maddi Hasar Var, Yaralanan Yok

Siirt'te Piknik Tüpü Patlaması: Maddi Hasar Var, Yaralanan Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Olayda yaralanan olmazken, balkon ve çevresinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik ve kontrol çalışması yaptı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Siirt'te bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle Necmettin Bilgin Sokak'ta bulunan Pamukçu Apartmanı'nın 5. katında balkonda bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik ve kontrol çalışması yaptı. Patlama nedeniyle balkon ve çevresinde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wilfried Singo'ya Premier Lig'den bomba talip

Talibi bomba! O da gidiyor
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle

Dananın kuyruğu resmen kopuyor! Son karar verilecek
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ne karar çıkacağı merak konusu
Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek