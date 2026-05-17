Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta sevki yapan 56 AAG 341 plakalı ambulans, çevreyolu kavşağında 06 BR 997 plakalı BMW X5 marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

