Siirt'te Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt'te Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Karabağ köyünde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için arama kurtarma ekipleri günlerdir çaba sarf ediyor. Termal dron ve arama köpeği ile yapılan çalışmalarda henüz bir ize ulaşılamadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma ekipleri günlerdir yoğun çaba harcıyor. Termal dron, arama köpeği ve yüzlerce personelin katıldığı çalışmalarda henüz bir ize rastlanmadı.

Siirt'te 17 Eylül 2025 tarihinde saat 19.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olan 82 yaşındaki Ramazan Batur'un saat 15.00'ten itibaren kaybolduğu bildirildi. Yakınlarının yaptığı ilk aramalardan sonuç alınamaması üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk gün AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ekipleri ve canlı arama köpeğiyle yapılan aramalardan sonuç alınamadı. 18 Eylül'de yeniden başlayan çalışmalarda, jandarma ekipleri bazı su kuyularını kontrol ederek sularını boşalttı ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Aramalar 19 Eylül sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Cuma olması nedeniyle camilerde cemaate kayıp şahsın eşgal bilgileri aktarıldı ve vatandaşlardan herhangi bir bilgi durumunda 112 ya da kolluk kuvvetlerine başvurmaları istendi.

AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin termal dron ve arama köpeği desteğiyle sürdürdüğü çalışmalar halen devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
