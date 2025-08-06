Siirt'te Akıntıya Kapılan 3 Çocuktan 1'i Kayboldu

Siirt'te Akıntıya Kapılan 3 Çocuktan 1'i Kayboldu
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Siirt'te Kezer Çayı'na serinlemek için giren 3 çocuk akıntıya kapıldı. İki çocuk kurtarılırken, bir çocuk için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Siirt'te Kezer Çayı'nda akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarılırken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Kezer Çayına serinlemek için giren 3 çocuk, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Biri ekipler tarafından kurtarılırken, akıntıda kaybolan diğer çocuk için arama çalışmaları sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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