Siirt'te 45 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt'te, yağma suçundan aranan ve 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Yağma suçundan aranan ve 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. adlı şahıs, saklanmak amacıyla İstanbul'dan Siirt'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla dün yakalandı.

Ö.Ç., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT