Haberler

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3,3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3,3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde bir araçta 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir araçta 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Baykan ilçesi Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.B. isimli şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu