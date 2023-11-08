Siirt'te 3 katlı binanın odunluğunda yangın

Siirt'te 3 katlı binanın bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Şeyh Şerafettin Caddesi'nde Mehmet Esen'e ait 3 katlı binanın bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - SİİRT