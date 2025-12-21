Haberler

Siirt'te evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı


Siirt'te 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili komşusu Ş.K., cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan komşusu, cinayeti işlediğini itiraf etti. Suçunu itiraf eden şahıs ile karısı tutuklandı.

Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etti. Ş.K. ve karısı F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti. - SİİRT






