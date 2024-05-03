Siirt'te 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, zanlının tutuklandığı belirtildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan zanlının tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT